بدء العد التنازلي لأول طائرة تجارية تتجاوز الصوت

أكد تقرير نشره موقع ترافيل ديلي ميديا، بدء العد التنازلي لأول طائرة تجارية تتجاوز سرعة الصوت -وهي من فئة طائرات رجال الأعمال - بعد إعلان كل من لوكهيد مارتن و ايريون عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير طائرة «إيريون AS2» النفاثة، والتي يستشف منها أن طائرة السفر فائقة السرعة باتت على أجندة الطيران المدني.

وقال الموقع: إن ايريون ولوكهيد مارتين وجي اي أفييشن ستعمل معاً لوضع إطار لجميع مراحل البرنامج، بما فيه الهندسة والاعتماد والإنتاج. وإذا ما سارت الأمور على ما يرام فإننا نتوقع أن تصبح الرحلات العابرة للاطلنطي اقصر بنحو ثلاث ساعات، والعودة آخر النهار عندما تسافر إلى نيويورك من لندن في الصباح.

وستتضمن الطائرة الأنيقة الفائقة تصميماً مبتكراً للجناح الذي سيؤدي، وفقاً للظروف الجوية إلى دفع الطائرة إلى سرعة تقترب من 1.2 ماخ (وهو مقياس للسرعة المتجاوزة للصوت)، اعتماداً على الظروف الجوية، دون أن تضرب الطفرة الصوتية الأرض.

وفِي تعليقه على الاتفاق قال رئيس شركة«ايريون» روبرت م. باس: «هذه العلاقة أساسية تماما لخلق انطلاقة أسرع من الصوت. وعندما يتعلق الأمر بالخبرة في مجال السرعة الخارقة للصوت، فإن قدرات لوكيهد معروفة جيداً، مؤكداً التزام شركته بالتطوير المستدام للطائرات المدنية الأسرع من الصوت.

ومن جانبه قال اورلاندو كارفيلو الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد: نحن متحمسون للعمل مع شركة ايريون على تطوير الجيل القادم من الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت، والتي من شأنها أن تكون بمثابة منصة لطائرات رائدة في مجال الأسرع من الصوت في المستقبل.