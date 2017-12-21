احذر عند الاستثمار في «بيتكوين»

مع ارتفاع أسعار العملة الافتراضية (بيتكوين) إلى مستويات قياسية، أوصى بنك سنغافورة المركزي، المستثمرين بالتحلي بالحرص البالغ، وإدراك كم المخاطر التي تحيط بالاستثمار في العملات الافتراضية أو المشفرة وبينها «بيتكوين». وأعربت سلطة النقد السنغافورية «البنك المركزي» أمس عن قلقها من اندفاع العديد من الأشخاص العاديين نحو الاستثمار في هذه العملات على خلفية الارتفاعات الكبيرة في أسعارها.

وأضافت في بيان أن «العملات الافتراضية ليست قانونية ولا تصدر عن أي حكومة وليست مضمونة بأي أصول أو جهة إصدار». يأتي هذا التحذير في الوقت الذي يدرس فيه البنك المركزي السنغافوري استخدام تكنولوجيا "بيتكوين" وتطبيقاتها.