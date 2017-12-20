إفلاس «بورسالينو» الإيطالية

أشهرت شركة بورسالينو الإيطالية الشهيرة المتخصصة في تصنيع القبعات، إفلاسها، مما أثار شكوكاً حول المستقبل التجاري للعلامة التجارية الشهيرة التي تأسست قبل 160 عاماً.

ويشار إلى أن قبعات «بورسالينو» كانت الاختيار المفضل للعشرات من نجوم السينما، ومن بينهم آلان ديلون وروبرت ريدفورد ومارلون براندو وهامبري بوجارت.

وتواجه الشركة مشاكل مالية منذ عامين. ورفضت محكمة إفلاس إيطالية أول من أمس عقد صلح مع الدائنين - اقترحته شركة «هايريس اكويتا» السويسرية التي استحوذت على الشركة - يقي الشركة من الإفلاس.

وكنتيجة لذلك، تم إعلان إفلاس «بورسالينو»، ولكن من المحتمل أن تطعن شركة هايريس على القرار. وفي بيان لها، قالت الشركة إن «أنشطة بورسالينو ستستمر».