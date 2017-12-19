360 ألف ملف خبيث جديد يومياً 2017

سجلت الملفات الخبيثة الجديدة المكتشفة يومياً خلال العام الجاري بما يزيد 11.5% عن العام السابق بحسب شركة كاسبرسكي لاب لحلول الأمن الالكتروني، حيث تعاملت تقنيات الكشف لدى الشركة، 360 ألف ملف برمجي خبيث كل يوم خلال العام 2017، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد أن شهدت أعداد الملفات المكتشفة انخفاضاً طفيفًا في العام 2015.

ويعكس عدد الملفات الخبيثة المكتشفة يوميًا متوسط النشاط الذي يمارسه مجرمو الإنترنت المشاركون في إنشاء البرمجيات الخبيثة وتوزيعها. وكانت الحسابات أجريت أول مرة في العام 2011 لتحديد هذا الرقم، الذي بلغ حينها 70 ألف ملف. وتضاعف هذا الرقم منذ ذلك الحين خمس مرات، وما زال يتزايد وفق ما تُظهر بيانات العام 2017.

وتقع معظم الملفات التي تم تعريفها بأنها خطرة ضمن فئة البرامج الخبيثة بنسبة 78 %. ومع ذلك، فإن الفيروسات التي شهد انتشارها انخفاضًا كبيرًا قبل فترة تتراوح بين خمس سنوات وسبع، بسبب صعوبة تطويرها وانخفاض كفاءتها، ما زالت تشكل 14 % من عمليات الاكتشاف اليومية.

أما الملفات المتبقية فكانت برامج إعلانية لا يمكن تلقائياً اعتبارها برمجيات خبيثة، ولكن يمكنها في كثير من الحالات الكشف عن المعلومات الخاصة وتعريض المستخدم لمخاطر معينة. وتظلّ الحماية ضد هذا النوع من التهديد مسألة ضرورية من أجل تحقيق تجربة أفضل للمستخدم.

وتُظهر الأرقام أن نحو 20 ألف ملف من الملفات المكتشفة يوميًا يتم اكتشافها بالحلّ Astraea من كاسبرسكي لاب، وهو نظام لتحليل البرمجيات الخبيثة قائم على تقنية التعلم الآلي، يقوم بتحديد البرمجيات الخبيثة ومنعها بطريقة تلقائية.

وقال ڤياتشيسلاڤ زاكورزيڤسكي، رئيس فريق مكافحة البرمجيات الخبيثة بأن لدى الشركة: «على مدى العامين الماضيين أخذت أعداد البرمجيات الضارة الجديدة المكتشفة بالازدياد، مؤكداً أن المجرمين»قد أحيوا الاهتمام بإنشاء برمجيات خبيثة جديدة«.

وأضاف:»الزيادة الهائلة خلال العامين الماضيين في هجمات طلب الفدية مهيّأة للاستمرار.