أفكار لجني آلاف الدراهم من بيع الأغراض المتناثرة

تُفيد الدراسات الحديثة بأنّ التخلّص من الأغراض المستعملة والتي لم نعد نستخدمها له تأثير كبير على حياتنا اليومية وراحتنا النفسية. حين تبيع أغراضك المتناثرة التي لا ترغب بها أو لم تعد بحاجة إليها فإنك تقوم بخلق مساحة ربما ليحل شيء جديد مكانها أو لمجرد زيادة الكاش في الجيب.

إليك بعض الأشياء التي قد تجدها متناثرة حولك في المنزل، وتصبح مزعجة أكثر حين تتراكم فوق بعضها البعض! إلا أنّ ما تجهله هو أنّها تُشكل ثروة نائمة بين يديك، بحسب «دوبيزل»، منصة الإعلانات المبوّبة المتخصصة في دولة الإمارات.

الإلكترونيات القديمة: ما من منزلٍ يخلو من الإلكترونيات القديمة المستخدمة والمرمية في الأدراج والتي قد يكون الآخرون بأمس الحاجة لها لا سيّما خلال هذه الفترة الاحتفالية من العام منها على سبيل المثال: مشغل الأسطوانات المدمجة وفأرة الحاسوب ولوحة المفاتيح لعبة «بلاي ستيشن 3» وهواتف قديمة.

أغراض الأطفال: إن الاحتفاظ بألعاب وأغراض الأطفال بعد أن يكبروا يشكل هدراً كبيراً للمساحات المنزلية، لاسيما وأنها قد تحظى باهتمام الكثير من الأزواج الشباب. «لعبة سيارة، دمى محشوة، مقعد السيارة المخصص للأطفال، لعبة، ملابس الأطفال».

الكتب والأسطوانات: «القصص والروايات، الكتب والدفاتر المدرسية، قرص مدمج، قرص مضغوط.هذا الى جانب الأثاث والأدوات المنزلية والملابس والإكسسوارات.