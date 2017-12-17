طاقة معاملة «بيتكوين» تكفي لإمداد 9 منازل في اليوم

أظهر تقرير حديث أن التعدين الافتراضي لـ«بيتكوين» يستهلك قدراً كبيراً من الطاقة مما يسبب انقطاعاً للتيار الكهربائي في بعض البلدان.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن خبراء قولهم: إن النشاط عالي التكنولوجيا يستهلك مستوى من الطاقة أعلى من 159 دولة في جميع أنحاء العالم، وسط مخاوف من أن استهلاكها سيفوق الاستهلاك العالمي بحلول 2020.

إذ إن أجهزة تعدين «بيتكوين» تستهلك ما يقرب من 31 ساعة تيراواط من الطاقة سنويا، مقارنة بـ23 في إيرلندا و 309 في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بالمناسبة فإن الـ«تيراوات» يساوي تريليون واط.

وهي تخلق بصمة كربونية «هائلة» حيث إن قيمة عملة واحدة ترتفع إلى أكثر من 12000 دولار وسط تقلبات عنيفة في سوق العملة المشفرة.

وحسب تقديرات شركة التحليلات «ديجيكونوميست» فإن كل معاملة بيتكوين تستهلك طاقة تكفي لإمداد 9 منازل في أميركا ليوم واحد.

تتكون العملة الافتراضية من خطوط رموز حاسـوبيـة، توقّع رقميا كلما انتقلت من مالك إلى آخر. ويمكن إجراء المعاملات دون الكشف عن هوية أصحابها، مما يجعل العملة شعبية لدى عشاق التكنولوجيا، والمضاربين، والمجرمين أيضاً. ويستخدم ذوو الخبرة في التكنولوجيا ممن يطلق عليهم «المعدينين» أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لإجراء حسابات معقدة، في محاولة للتحقق من أن «كتلة» من معاملات بيتكوين حقيقية. وهي عملية مشابهة لفك الشيفرة، وتتطلب أكثر من 1.7 مليار محاولة في كل مرة باستخدام كمية هائلة من القدرة الحاسوبية وكذلك الكهرباء. وغالبا ما يوحد المستخدمون معالجاتهم افتراضيا للعمل معا على إنجاز ملايين الحسابات في الدقيقة الواحدة بينهم.

ومكافأة لجهودهم، يتم مكافأة «المعدينين» الذين يفكون كل رمز بحصة من العملة في شكل 12.5 بيتكوينا مستحدثة حديثاً.

تمتلك إحدى المنشآت في الصين، حيث يوجد نصف معدني بيتكوين في العالم، 25،000 جهاز كمبيوتر تستهلك فاتورة طاقة يومية تصل إلى 40000 دولار.

ونقلت صحيفة التايمز عن «إريك هولثاوس» قوله: في غضون أشهر قليلة من الآن وبمعدل النمو الحالي للبيتكوين، فإن الكهرباء التي تتطلبها شبكة العملة المشفرة ستبدأ في تجاوز ما هو متاح.