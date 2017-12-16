«آيروفلوت» الروسية تعيد تشغيل مكتبها في مصر

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، أمس إن شركة الطيران الروسية «آيروفلوت» أبدت رغبتها في القيام برحلات منتظمة بين القاهرة موسكو.

وأضاف الوزير الروسي أن «آيروفلوت» الروسية ستبدأ إعادة تشغيل مكتبها بالقاهرة وتوقع عقوداً مع مطار القاهرة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

كان وزير النقل الروسي قد أعلن في وقت سابق أمس، أن مطار القاهرة يلبي جميع متطلبات أمن الطيران، قائلاً «يمكننا القول بثقة إنه في النصف الأول من فبراير، إذا لم تكن هناك تغييرات وأحداث سلبية أخرى، سيتم استعادة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو».