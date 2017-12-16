عملة رقمية فنزويلية مدعومة بالنفط والمعادن

أعلنت فنزويلا أخيراً عن خطط لإطلاق عملة رقمية تسمى «البترو» تدعمها احتياطيات النفط والمعادن في البلاد.

ووفقاً لتقرير نشرته شركة «ماركيت موجول» فإن عملة «البترو» تهدف إلى المساعدة في تخفيف حدة الأزمة النقدية في البلاد، بيد أن المتشككين يزعمون أن الاقتراح يفتقر للمصداقية. وقد أدى التضخم المفرط في البلاد إلى تآكل قيمة البوليفار الفنزويلي بنسبة 97 ٪ هذا العام، مما جعل الواردات باهظة الثمن بشكل لا يصدق، وتمخض عن فقدان الكثيرين الثقة بالعملة. وشكلت احتياطيات البلاد من النفط 95 ٪ من صادراته في عام 2016، في حين استحوذ استخراج النفط والغاز على 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.