زيادة مضطردة بأصول «المركزي» الذهبية

وجه المصرف المركزي اهتماماً كبيراً لتنويع استثماراته بزيادة أصوله من السبائك الذهبية بصورة مضطردة خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من العام الحالي بعد أن ظلت السبائك الذهبية غير موجودة بأصول المصرف المركزي لسنوات عديدة في مؤشر على كفاءة إدارة الأصول والمرونة الكبيرة في التعامل مع المتغيرات في الأسواق الدولية.