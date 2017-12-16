«أمازون» تشعل خلافاً بين لوكسمبرغ والاتحاد الأوروبي

المصدر:
  • Ⅶبروكسل - د ب أ
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أعلنت لوكسمبرغ أمس أنها قررت الاستئناف ضد قرار المفوضية الأوروبية بشأن ضرورة أن تحصل متأخرات ضريبية بقيمة 250 مليون يورو (295 مليون دولار) من شركة أمازون الأميركية العملاقة للتجارة الإلكترونية.

وذكرت المفوضية في نوفمبر الماضي أن الدولة الأوروبية الصغيرة منحت امتيازات ضريبية غير قانونية إلى شركة أمازون عن طريق السماح لها بدفع ضرائب أقل مقارنة بشركات أخرى.

وجاء في بيان للوكسمبرغ أنها «تعتقد أن المفوضية لم تثبت وجود امتيازات انتقائية».

وأطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن فرع شركة أمازون في لوكسمبرغ ويحمل اسم «أمازون إي.يو» في عام 2014.

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