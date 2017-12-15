«التمويل الأصغر» في المنطقة ضمن أبطأ الأسواق عالمياً

ذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن سوق التمويل الأصغر – أو تقديم الخدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة - في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا هو من بين أصغر وأبطأ الأسواق في العالم، بالرغم من توافق التمويل الأصغر مع مبادئ التمويل الإسلامي، وفعاليته في التخفيف من حدة الفقر والبطالة ودعم التنمية الاجتماعية.