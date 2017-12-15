ذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن سوق التمويل الأصغر – أو تقديم الخدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة - في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا هو من بين أصغر وأبطأ الأسواق في العالم، بالرغم من توافق التمويل الأصغر مع مبادئ التمويل الإسلامي، وفعاليته في التخفيف من حدة الفقر والبطالة ودعم التنمية الاجتماعية.
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جامعة الإمارات للطيران تحتفل بتخريج 220 طالباً
شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،
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الغرير يحصل على جائزة قائد الصحة المؤسسية للعام
تمّ تكريم عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أخيرا عبر منحه جائزة «قائد الصحة المؤسسية للعام» في حفل جوائز ضمان
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التباين يسيطر على أداء أسواق الأسهم خلال الأسبوع
سيطر التباين على أداء أسواق الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي، وصعد سوق أبوظبي مع تفاؤل المستثمرين ببدء التداول على أسهم
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«التمويل الأصغر» في المنطقة ضمن أبطأ الأسواق عالمياً
ذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن سوق التمويل الأصغر – أو تقديم الخدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة -
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أكثر 10 مناطق بيعاً للأراضي السكنية 2017
رصد «البيان الاقتصادي»،
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«فيتش» تمنح تصنيف أبوظبي نظرة مستقبلية مستقرة
ثبتت «فيتش» وكالة التصنيف الائتمانية العالمية تصنيف أبوظبي الائتماني بعيد المدى للإصدار بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA ومنح النظرة المستقبلية لهذا التصنيف تقييماً مستقراً.
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«فلاي دبي» تبدأ عمليات بناء مقرها الجديد
انطلقت عمليات البناء لمقر فلاي دبي الجديد والذي سيشكل دعامة جديدة لاستمرار عمليات النمو في الناقلة ويتوقع إنجازه في عام
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8 ملايين مسافر عبر مطار دبي في ديسمبر
يشهد مطار دبي الدولي مع اقتراب موسم عطلات الأعياد مجموعة من العروض الترويجية والنشاطات الموسمية،
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أعلنت شركة إيغل هيلز التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أمس إطلاق مبيعات المشروع السكني «رزيدنسز سانت ريجيس بلغراد»، ضمن
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«علي بابا كلاود» توسّع بنيتها السحابية في المنطقة
قال سيمون هو، نائب الرئيس الأول لمجموعة علي «بابا» ورئيس شركة «علي بابا كلاود»، ذراع الحوسبة السحابية للمجموعة الصينية،
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الفلبين تنضم لعضوية المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال
وقع المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال اتفاقية عضوية مع جمهورية الفلبين، في خطوة تعكس اهتمام الفلبين بالاستفادة من سوق
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رأس الخيمة تستضيف المؤتمر السنوي لرابطة السفر الألمانية
استضافت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مؤخراً أعمال الدورة السنوية الـ 67 لمؤتمر جمعية وكالات السفر الألمانية التي