«التمويل الأصغر» في المنطقة ضمن أبطأ الأسواق عالمياً

التاريخ:
طباعة Email

ذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن سوق التمويل الأصغر – أو تقديم الخدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة - في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا هو من بين أصغر وأبطأ الأسواق في العالم، بالرغم من توافق التمويل الأصغر مع مبادئ التمويل الإسلامي، وفعاليته في التخفيف من حدة الفقر والبطالة ودعم التنمية الاجتماعية.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon