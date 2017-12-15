مجسّم برج خليفة من خبز الزنجبيل

كشفت مطارات دبي عن مجسّم يختطف الأضواء لبرج خليفة مصنوع من خبز الزنجبيل بارتفاع 14 متراً في فعالية «وينتر وندرلاند دبي»، وذلك في المبنى رقم 3، البوابة «بي»في مطار دبي الدولي.

وقالت هيلين ميلور ميتشل، نائب الرئيس لشؤون الإعلام والتفاعل مع العلامة التجارية لمطارات دبي: «تُعتبر فعالية (وينتر وندرلاند دبي) الطريقة المثالية لبدء موسم الاحتفالات قبل الصعود إلى الطائرة؛ حيث نقدّم لكم مشهداً لقريةٍ يُمكن نشره على (إنستغرام) وذلك في وسط المطار، إضافةً إلى أنشطة ترفيهية للأطفال والراشدين، وزياراتٍ من ضيفنا الأساسي في زيّه الأحمر على متن مزلاجه، إضافةً إلى الكثير من الفعاليات الأخرى».

وتدير مطارات دبي تشغيل وتطوير كلٍ من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال. كما وانها بصفتها مؤسسة متكاملة، تعمل مطارات دبي على إحداث توازن بين مصالح جميع أصحاب المصلحة للحفاظ على نمو قطاع الطيران وحماية المرونة التشغيلية وضمان تعاون مزودي الخدمات لتقديم خدمات تتسم بالسلامة والأمان وتحسين تجربة عملائنا في ظل الحفاظ على استدامة الأعمال. ويُعتبر مطار دبي الدولي الأول عالمياً من حيث حركة المسافرين الدوليين والثالث عالمياً في إجمالي حركة المسافرين وفقاً لمجلس المطارات الدولي. كما يعدّ مطار دبي الدولي الثاني عالميّاً من حيث شحن البضائع.