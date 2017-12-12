فوربس: دبي تتصدر المنطقة في تقنية «فين تك»

قالت مجلة «فوربس» إن دبي تتصدر المنطقة في تبني تقنية «فين تك»، حيث تحتضن أكبر قطاع لتنفيذها. وأضافت أن دبي، شهدت اهتماماً بالمشاريع الناشئة في مجال فين تك والأصول المصرفية، بسبب موقعها والاستثمارات الخاصة والقدرة على الابتكار. وأطلق مركز دبي المالي صندوقاً برأسمال 100 مليون دولار لدعم مشاريع فين تك.

كما دخلت أبوظبي أيضاً في هذا المجال بعد أن أسس سوق أبوظبي العالمي، أول صندوق لوضع اللوائح من أجل اختبار المنتجات الجديدة.

وأشارت المجلة إلى أن الاستثمارات في قطاع فين تك، تضاعفت لتصل إلى 35 مليار دولار حتى أكتوبر العام الجاري، مقابل 18 مليار في العام الماضي، قائلة إن تقنية فين تك هي النفط الجديد في الشرق الأوسط.