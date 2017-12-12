10 اتجاهات الأكثر أهمية لمستهلكي الأجهزة 2018

يشير تقرير حديث إلى تحول نموذجي تشهده الاتجاهات الاستهلاكية، حيث يتوقع المستهلكون أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دوراً متزايد الأهمية على الصعيد البشري. حيث ستسهل عملية التكيف في ظل التغير التكنولوجي المتزايد.

ويستعرض تقرير وحدة إختبارات المستهلك من شركة «إريكسون» السويدية، «اتجاهات المستهلكين العشرة الأكثر أهمية لعام 2018 وما بعده» وذلك على النحو التالي:

1تحول الجسم ليصبح واجهة المستخدم الأساسية: يعتقد أكثر من نصف المستخدمين الحاليين لبرامج مساعدة الصوت الذكي بضرورة استخدام لغة الجسد والتعبير والتنغيم واللمس للتفاعل مع الأجهزة التقنية كما نتفاعل مع البشر.

2تعزيز الخدمات السمعية: يفضل 63% من المستهلكين الحصول على سماعات تترجم اللغات بشكل مباشر.

3خبرات ومعلومات جديدة على الدوام:يعتبر 46٪ من المستخدمين بأن الإنترنت يتيح لهم تعلم المهارات ونسيانها بشكل أسرع من أي وقت مضى.

4البث الاجتماعي: نصف المستهلكين يقولون بأنه من الضروري التأكد من الحقائق المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

5الإعلانات الذكية: من الطبيعي أن تكون الإعلانات ذكية لأنها تعود بالنفع على أصحابها.

6التواصل الاستثنائي: صرح 50% من المستخدمين بأنهم غير قادرين على معرفة الفرق بين صوت الإنسان الحقيقي والصوت الآلي.

7مجتمع ترفيهي: يعتقد 32٪ من الطلاب والموظفين بأنهم ليسوا بحاجة إلى وظيفة لتطوير حياتهم، بينما رأت نسبة 40 % بأنه من الممتع الحصول على روبوت يعمل عنهم ويوفر لهم الدخل ويمنحهم وقت فراغ أكثر.

8تجسيد الصور في غرفة: 3 من أصل 4 مستهلكين يعتقدون بأنه خلال 5 سنوات سيمكنهم الواقع الافتراضي من التجول ضمن صور موجودة في الهواتف الذكية.

9شوارع معلقة في الهواء: 39٪ من المستهلكين يعتقدون أن مدنهم تحتاج إلى شبكة طرق مخصصة للطائرات بدون طيار والمركبات الطائرة.

10المستقبل المشحون: يعتقد 80% بأنه خلال 5 سنوات فقط سنحصل على بطاريات طويلة الأمد من شأنها أن تضع حداً للمخاوف المتعقلة بالشحن.