أرباح شركات التأمين تواصل التعافي

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واصلت أرباح شركات التأمين المدرجة في أسواق الأسهم أداءها القوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 مدفوعة بقرارات حكومية جرى تنفيذها مطلع العام الجاري، لترتفع أرباح 30 شركة إلى نحو 1.2 مليار درهم بزيادة قدرها 80%، مقارنة بنحو 668 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2016.

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