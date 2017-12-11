أرباح شركات التأمين تواصل التعافي

واصلت أرباح شركات التأمين المدرجة في أسواق الأسهم أداءها القوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 مدفوعة بقرارات حكومية جرى تنفيذها مطلع العام الجاري، لترتفع أرباح 30 شركة إلى نحو 1.2 مليار درهم بزيادة قدرها 80%، مقارنة بنحو 668 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2016.
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السعودية تعلن إطلاق نظام حساب المواطن غدا
قال مصدر رسمي لرويترز اليوم الاثنين إن الحكومة السعودية ستعلن غدا الثلاثاء عن إطلاق نظام حساب المواطن لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض
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محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة الـعـامة لحكومة دبي للعام المالي 2018
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله،
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جهاز الإمارات للاستثمار يستعرض سياسته الاستثمارية
عقد مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وذلك بمقر قصر الرئاسة في أبوظبي
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انطلاق معرض المنتجات الصينية في دبي بمشاركة 2500 عارض
افتتح ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أمس،
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ثقة الأعمال في دبي تقفز 11 نقطة في الربع الثالث
أظهرت نتائج مؤشر ثقة الأعمال للربع الثالث من 2017، الصادر عن اقتصادية دبي، ارتفاعاً في التوقعات الاقتصادية لإمارة دبي
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«الاقتصاد»: توفير منظومة تحفّز الابتكار وتحمي حقوق المبدعين أولوية حكومية
بحثت ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد حول سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمعاهد البحثية، سبل تعزيز مناخ الابتكار
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115 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في 11 شهراً
ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي إلى 115 مليون مسافر بنمو 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي وصل عدد المسافرين فيها إلى 112.8 مليون مسافر بحسب بيانات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.
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مسؤولون: الموازنة الكبرى إنعـاش لمشاريع الإبــداع ومفتاح لنقلة تطويرية طموحة
أكد مديرون عامون ومسؤولون في دبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
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الاتحاد للطيران تطلق مبادرات لتسهيل السفر في موسم الذروة
أعلنت الاتحاد للطيران إطلاق مبادرات لتسهيل إتمام إجراءات السفر بموسم الذروة، يأتي ذلك مع اقتراب فترة ذروة السفر بنهاية
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موانئ دبي العالمية تفوز بجائزة أفضل مشغّل للمحطات للعام 2017
تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،
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اقتصادية دبي تحذّر من رفع الأسعار بحجة «المضافة»
دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي منافذ البيع وتجار التجزئة في إمارة دبي إلى ضرورة عدم استغلال ضريبة القيمة المضافة بالمبالغة برفع الأسعار،
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معهد المحاسبين القانونيين يكــرّم القادة والمواهب المميزة بالمنطقة
كرم معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز قادة التمويل والمحاسبة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الحفل السنوي 2017 للمعهد