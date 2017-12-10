إضافات منزلية لتحسين استهلاك الطاقة وتوفيرها

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«الاقتصاد» تستحدث تطبيقاً للعلاقات مع دول العالم
استحدثت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع التجارة الخارجية، تطبيقاً ذكياً على الهواتف المحمولة الذكية يوفر أهم المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعلاقاتها الاستثمارية مع دول العالم.
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موانئ دبي العالمية تستشرف مستقبل سلسلة التوريد في صناعة الحديد والصلب
شاركت موانئ دبي العالمية؛ المحفز الرائد للتجارة العالمية في أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للحديد 2017 والذي أقيم في دبي بمشاركة
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الوعي الضريبي «يحصن» الأعمال من عدم الامتثال
أكد خبراء ماليون ضرورة رفع مستوى الوعي الضريبي في الدولة بين مختلف شرائح المجتمع وبصفة خاصة في أوساط الأعمال والجهات
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نظام إلكتروني متطور لرد الضريبة المضافة إلى الزوار
كشف خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن الهيئة بدأت الإجراءات التنفيذية للإجراءات الخاصة بمناقصة
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تفاؤل الأسواق مع انطلاق تداول «أدنوك للتوزيع»
أعطى محللون وخبراء نظرة متفائلة لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسابيع المتبقية من العام الحالي لا سيما مع بدء انطلاق
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توقّعات بدخول سوق «بيتكوين» مرحلة التصحيح
توقّع جورج بتروني، مدير شركة «أكتيف تريدس» للوساطة في تداول العملات الأجنبية (الفوركس) في الشرق الأوسط، أن يدخل سوق
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اللجنة الاقتصادية الدائمة في عجمان تبحث سبل دفع عجلة التنمية
ترأس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أعمال الجلسة الثانية عشرة والختامية للعام 2017
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«دافزا» تنهي المرحلة الرابعة من برنامج «رواد الابتكار»
احتفلت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» بتخريج 22 موظفاً لديها، بعد أن أنهوا المرحلة الرابعة من برنامج «رواد
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26.2 ملياراً سوق تمويل الطائرات في الإمارات 2017
أكد صفوان كزبري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نوفوس أفياشن كابيتال» أن القيمة الإجمالية لحجم تمويل عمليات التسليم،
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عروض التخفيضات الكبرى تمتصّ تأثيرات «القيمة المضافة»
لن يشعر غالبية المستهلكين في الإمارات خلال الأيام الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يناير المقبل بتحريك أسعار السلع
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«مواصفات» تصدر 5341 شهادة مطابقة لمنتجات منخفضة الجهد
أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» 5341 شهادة مطابقة خاصة بتسجيل منتجات أجهزة كهربائية منخــــفضة الجهد