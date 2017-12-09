قطاع الطيران.. نمو في جميع الاتجاهات

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سجل قطاع الطيران المدني في الدولة نمواً خلال العام الجاري سواء على صعيد إعداد الطيارين المرخصين أو شركات الطيران فيما أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع نسبة التوطين بين الطيارين العاملين في الشركات المحلية.

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