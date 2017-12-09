«فيسبوك» تعزز وجودها في لندن بتعيين 800 موظف

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن فيسبوك طورت خططها لمكاتبها الجديدة في لندن من خلال التزامها بتعيين 800 موظف «عالي التقنية» أكثر مما كان متوقعاً، ما يجعل العاصمة البريطانية أكبر مركز هندسي لها خارج الولايات المتحدة.

وكانت شركة التواصل الاجتماعي ذكرت في العام الماضي عزمها تعيين 500 موظف عند افتتاحها مكاتب جديدة في «راثبون بليس» في «ويست إند» بلندن، كجزء من التزامها لصناعة التكنولوجيا في المملكة المتحدة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتقول «فسيبوك» إنها ستزيد عدد الموظفين الجدد في المملكة المتحدة إلى 1300، ما سيرفع إجمالي عدد العاملين في البلاد إلى 2300 موظف.

ومن جانبها، قالت نيكولا مندلسون، نائب رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: إن القرار يشير إلى أن «فيسبوك أكثر التزاماً من أي وقت مضى بالمملكة المتحدة».

وأضافت: إن بيئية ريادة الأعمال المزدهرة في المملكة المتحدة، والسمعة الدولية للتميز الهندسي، يجعلها واحداً من أفضل الأماكن في العالم لبناء شركة تكنولوجيا.

ووفقاً للصحيفة فإن الموظفين الجدد البالغ عددهم 800 موظف يمثلون إضافة أكثر من 50 % للقوى العاملة البريطانية في الفيسبوك، في الوقت الذي حذر فيه المديرون التنفيذيون للتكنولوجيا من أن تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي يحد من قدرتهم على توظيف المبرمجين والمطورين ذوي المهارات العالية.