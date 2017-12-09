ماليزيا تعزز الدفع الالكتروني للتحرك نحو مجتمع بلا نقود

اتخذ البنك المركزي الماليزي خطوة لتعزيز منصة الدفع الإلكتروني، ومن ثم تحريك البلاد نحو مجتمع بلا نقود، لتطوير الاقتصاد الرقمي وتطبيقاً له، وقال محافظ البنك محمد إبراهيم إنه سيتم رفع رسوم الشيك من 50 سنتاً إلى رنجيت ماليزي اعتباراً من الثاني من يناير، 2021 لتعكس ارتفاع تكلفة المعالجة وتشجيعاً على استخدام النقود الافتراضية، بحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

وأضاف في منتدى ومعرض نظام الدفع أمس «إن الاقتصاد الرقمي المتزايد سوف يحتاج إلى طريقة الدفع الإلكتروني».

وشرع البنك في خطة الدفع الإلكتروني لمدة 10 سنوات في عام 2011 وحتى الآن، وانخفض إجمالي حجم الشيكات بنسبة 42 % من 205 ملايين في عام 2011 إلى 120 مليوناً فقط هذا العام. وفي المقابل، زادت التحويلات المالية الإلكترونية من 66 مليون معاملة في عام 2011 إلى حوالي 329 مليوناً في 2017م.