إنترنت الأشياء يؤذن بعصر صناعي جديد

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  • إعداد: وائل اللبابيدي – غرافيك: حسام الحوراني
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توقّع تقرير حديث لشركة «إم تو إم ستارتيجيز» أن يصل حجم التأثير الاقتصادي لإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع إلى أكثر من 3.88 تريليونات دولار بحلول 2025، ما يؤذن بقدوم «عصر صناعي جديد».

 

المصدر: «إم تو إم» – «ماكينزي»

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