إنترنت الأشياء يؤذن بعصر صناعي جديد

توقّع تقرير حديث لشركة «إم تو إم ستارتيجيز» أن يصل حجم التأثير الاقتصادي لإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع إلى أكثر من 3.88 تريليونات دولار بحلول 2025، ما يؤذن بقدوم «عصر صناعي جديد».
المصدر: «إم تو إم» – «ماكينزي»
توقّع تقرير حديث لشركة «إم تو إم ستارتيجيز» أن يصل حجم التأثير الاقتصادي لإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع إلى أكثر من 3.88 تريليونات دولار بحلول 2025، ما يؤذن بقدوم «عصر صناعي جديد».
المصدر: «إم تو إم» – «ماكينزي»
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