أقل المناطق بيعاً لعقارات الخريطة في دبي

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد،
افتتح أمس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات،
أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة
افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس،
اختتمت أخيراً في مدينة هامبورغ الألمانية فعاليات الدورة السادسة لمنتدى دبي هامبورغ للأعمال 2017، والذي نظم بالتعاون بين
اختتمت مساء أمس الأول، فعاليات الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي نظمتها مؤسسة نماء لتمكين
افتُتح أمس منتجع بولغري في دبي على جزيرة «جميرا باي»، ضمن مشروع «بولغري ريزورت آند ريزيدنسز دبي» الذي تطوره مراس. وقال
أغلق المنتدى الاستراتيجي العربي السباق الخاص بتحدي مستشرفي المستقبل العربي الأسبوع الماضي، بعد أن استمر التحدي لمدة 7 أشهر،
عوضت أسواق الأسهم المحلية خسائرها في اللحظات الأخيرة من جلسة أمس لتغلق في المنطقة الخضراء مدعومة بمكاسب متفاوتة على
أعلنت فلاي دبي أمس عزمها افتتاح وجهتين جديدتين في القارة الأوروبية اعتباراً من العام المقبل وهما كراكوف البولندية وكاتانيا الإيطالية لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية تخدم هاتين المدينتين برحلات مباشرة،
قالت مصادر مطلعة لـ «البيان الاقتصادي»، إن شريحة الأفراد في اكتتاب «أدنوك للتوزيع» التي أغلقت أمس، جرى تغطيتها بأكثر من