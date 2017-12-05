10 توجهات رئيسية تطغى على مشهد أمن المعلومات في 2018

تطغى 10 توجهات رئيسية على مشهد أمن المعلومات وطبيعة الهجمات الإلكترونية وسبل التصدي لها، خلال العام المقبل بحسب التوقعات الأمنية لشركة «سيكيوروركس» المتخصصة في توفير الحماية للشركات في العالم الرقمي المتصل بالإنترنت على الدوام. وتتمثل هذه التوجهات:

1ستستمر المخاطر السيبرانية، مثل الهجمات الإلكترونية بهدف طلب الفدية، بتشكيل تهديد كبير للشركات والأفراد حول العالم سيّما أن هذه الطريقة من الهجمات تثبت يوماً بعد يوم ربحيتها وصعوبة اكتشاف ومتابعة مرتكبيها من مجرمي الشبكة.

2من المتوقع أن تزداد هجمات الفدية الموجّهة ضد الشركات سيّما أن لدى الأخيرة قدرة أكبر على دفع فديات أعلى قيمة مقارنة بالأفراد.

3استمراراً ظهور هجمات الاستيلاء على البريد الإلكتروني وهجمات تزييف البريد الإلكتروني. نتوقع أن هذا النوع من الهجمات سيشهد تزايداً نظراً لضعف إمكانيات التصدي لها وارتفاع ربحيتها للمهاجمين.

4يتوقع أن تستمر التهديدات المرتبطة بالهجمات الموجّهة ضد البنوك، سيّما أن مجموعات الجريمة المنظمة باتت تستعين بعمليات الاحتيال الإلكتروني لتحقيق العائدات على نحو متزايد.

5سيستمر الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات في تأمين الحماية للبيانات في العام 2018.

6يتوقع أن تشكل الثغرات التي تعتري تطبيقات إنترنت الأشياء أهدافاً لمجرمي الفضاء الإلكتروني على نحو متزايد، ذلك أن شبكة إنترنت الأشياء تشهد نمواً مهولاً في أعداد مستخدميها.

7ستبقى مشكلة النقص في العاملين الخبراء في أمن المعلومات قائمة في العام المقبل، وما يؤكد ذلك أن نسبة العاطلين عن العمل في هذا المجال هي صفر بالمئة وفقاً لمؤسسة غارتنر للأبحاث.

8من المتوقع أن تحظى مسألة أمن المعلومات في الحوسبة السحابية على اهتمام مضطرد من قبل الشركات والتي باتت أعداد متزايدة منها تسعى لنقل بياناتها إلى السحابة.

9من شأن إقرار الإطار التنظيمي العام لحماية البيانات وتداعياته أن يكون له تأثير كبير على قطاع تقنية المعلومات ككل، سيّما أن الشركات التي لا تمتثل لتعليمات حماية البيانات ستكون عرضة لدفع غرامة مالية.

10من المتوقع أن يتم صرف تريليونات من الدولارات على تمويل حلول أمن المعلومات السيبرانية في الأعوام الأربعة المقبلة.