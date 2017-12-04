«آبل» تعتزم إطلاق أرخص «آيباد» العام المقبل

تفيد أنباء تناقلتها مواقع إلكترونية متخصصة أخيراً، بأن شركة آبل ستطلق آيباد جديداً العام المقبل، بسعر سيكون أرخص آيباد حتى الآن. كما أطلقت الشركة تحديث iOS 11.2 لتسريع الشحن اللاسلكي، وإصلاح المشاكل في نظام تشغيل هاتف "آيفون".وكانت الشركة أطلقت مارس الماضي آيباد جديداً بقياسه الكامل 9.7، ووفرته بسعر 329 دولار.بحسب الشائعات، فإن آيباد آبل المقبل سيباع بسعر 259 دولاراً، ومن المتوقع إطلاقه في الربع الثاني من العام المقبل.

خبراء يرون أن الآيباد الجديد، لو صحت شائعاته، وبهذا السعر، فإنه قد يعيد الانتعاش إلى سوق الحواسب اللوحية التي تعاني من تباطؤ طويل الأمد منذ سنوات.

ظهرت أخيراً، مشكلة جديدة في نظام تشغيل آيفون، تتسبب بانهياره وتوقفه عن العمل، خاصة عندما ترسل بعض التطبيقات الخارجية إشعارات معينة، مثل التذكير، سرعان ما أرسلت آبل تحديثاً لنظام التشغيل يحل هذه المشكلة ومشاكل أخرى، ويضيف مزايا جديدة.

التحديث الجديد يحمل الرقم iOS 11.2، يأتي بدعم خدمة الدفع Apple Pay Cash في أميركا، والتي ستتوفر عبر خدمة التواصل والرسائل، بدون داعٍ لتدخل المستخدم، حيث يتم تفعيلها من خلال مخدمات آبل. تسمح هذه الخدمة لمستخدمي تطبيق Messages، بإرسال وتحويل الأموال.