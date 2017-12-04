أبرز 10 ناجحين غيروا وظائفهم بعد سن الـ30

أدرج موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي أشهر 10 شخصيات معروفة بنجاحها من أولئك الذين غيروا مهنتهم بعد أن تجاوزوا سن الثلاثين، ورغم ذلك حققوا نجاحاً كبيراً ولافتاً، وهو ما يعني أن الانتقال من مهنة إلى أخرى لا يعني بالضرورة الفشل ولا النجاح المحدود.

واستعرض الموقع مسيرة العشرة الأبرز وهم:

أولاً: جيف بيزوس، حيث كان يتمتع بوظيفة مربحة في علوم الكمبيوتر في «وول ستريت» بنيويورك، وتولى مناصب عليا في مختلف الشركات المالية، إلا أنه فضّل الانتقال إلى عالم التجارة الإلكترونية وإطلاق شركة أمازون وهو في الـ31 من عمره. وأصبح بيزوس أخيراً الرجل الأغنى في العالم.

ثانياً: جوليا تشايلد، وعملت في مجال الإعلان والإعلام قبل كتابة أول كتاب طبخ لها عندما كانت في الخمسين من عمرها، وبدأت حياتها المهنية كطاهية مشهورة خلال سنة 1961.

ثالثاً: جون غلين، وأصبح أول رائد فضاء أميركي يدور في مدار الأرض سنة 1962، ولكن بعد 12 سنة، فاز غلين في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي، وأصبح سيناتور ولاية أوهايو.

رابعاً:تيري كروز كان لاعب كرة قدم أميركي في الفريق الدولي إلى أن اعتزل كرة القدم واتجه إلى التمثيل وقدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي نال من خلالها العديد من الجوائز.

خامساً: مارثا ستيوارت، بدأت حياتها المهنية عارضة أزياء، لكنها واجهت صعوبات عدة عندما أصبحت أماً في سن 25، ثم أست شركة أطلقت عليها اسم «مارثا ستيوارت ليفينغ أومنيميديا».

سادساً: مايكل بلومبيرغ، حيث ترك وظيفته رئيساً تنفيذياً في شركة بلومبيرغ لتولي منصب عمدة مدينة نيويورك، عندما كان يبلغ من العمر 59 عاماً.

سابعاً:فيرا وانغ، كانت تعمل صحافية قبل دخول صناعة الأزياء وهي في سن الأربعين، وحالياً تعتبر وانغ إحدى أهم مصممي الأزياء في العالم.

ثامناً: الممثل دواين جونسون الملقب بالصخرة، غيّر مهنته ثلاث مرات، فقبل أن يكون رياضياً مشهوراً كان لاعب كرة قدم في صفوف النادي الكندي، ثم تخلى عن مهنة كرة القدم وانضم إلى الاتحاد العالمي للمصارعة في سن 44، وقد ساهم ذلك في وصوله إلى النجومية، وسمح له بالعبور إلى التلفزيون والأفلام.

تاسعاً:رونالد ريغان، قبل أن يصبح الرئيس الأربعين للولايات المتحدة وهو في سن 69 سنة، كان ممثلاً في هوليوود.

عاشراً:المليارديرة سارة بلاكلي كانت تعمل موظفة مبيعات قبل أن تؤسس شركة سبانكس المتخصصة في الملابس الداخلية عند بلوغها سن الثلاثين عاماً.