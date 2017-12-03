تطبيق من «مايكروسوفت» يهتم بإدارة الصور

تستعد شركة «مايكروسوفت» لطرح تطبيق جديد على أندرويد وiOS يهتم بإدارة الصور، وسط الاهتمام المتزايد من الشركة في بيئة الهواتف الذكية، وتحديدًا على كلٍ من نظام تشغيل أندرويد وiOS، حيث إنها في استمرارية بطرح برمجياتها لمستخدمي هذين النظامين، وآخر تطبيقات الشركة هو متصفح مايكروسوفت إيدج الغني عن التعريف، حيث تم إتاحته ورسميًا بنسخته النهائية على متجري بلاي وأبل ستور.

تفاصيل

وحسب تقرير إخباري، يمكن أن نرى قريبًا كمستخدمين أحد التطبيقات الجديدة من مايكروسوفت ويحمل اسم Photos Companion، والمعروف حتى هذه اللحظة وحسب المصدر أن التطبيق سيتم إتاحته على اندرويد وiOS وهو يهتم بإدارة الصور، لكن تفاصيل موعد إتاحته ليست متاحة بعد.

في ما يخص التطبيق، سيسمح للمستخدم بنقل صوره من هاتفه إلى جهازه الحاسوب عبر تقنية واي فاي مباشر، بالتالي لا بد من اتصال كل الجهازين بنفس الشبكة لتتم المهمة، وغالبًا يستهدف التطبيق المستخدمين الذي لا يرغبون في خدمة OneDrive والتي تقريبًا تحمل أداة بنفس الاختصاص، أخيرًا سنرى ما سيحدث عندما تتيح مايكروسوفت تطبيقها هذا.