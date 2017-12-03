5.4 ملايين شخص يطالبون «غوغل» بتعويضات

تواجه شركة غوغل دعوى قضائية في المملكة المتحدة بدفع تعويضات لما يقرب من 5.4 ملايين شخص.

رفعت الدعوى «Google You Owe Us»، وهي مجموعة تعمل بطريقة منظمة ونشطة تم إنشاؤها نتيجة لخداع وتحايل غوغل على حماية الخصوصية في متصفح آبل للويب سفاري منذ سنوات للكشف عن البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف آيفون في الفترة الممتدة بين شهر يونيو 2011 وشهر فبراير 2012.

وتهدف المجموعة للحصول على تعويضات لما يقرب من 5.4 ملايين شخص في إنجلترا وويلز يعتقد بأنهم قد تأثروا بما يسمى «Safari workaround»، حيث استلزم هذا الأسلوب من غوغل التحايل على إعدادات الأمان والخصوصية التابعة لشركة آبل من اجل تثبيت ملفات تعرف الارتباط الخاصة بشبكتها الإعلانية DoubleClick، ما سمح لها بالوصول إلى معلومات المستخدم وإرسال إعلانات مستهدفة.

وكان من المفترض أن تكون ملفات تعريف الارتباط محظورة بشكل افتراضي، وأشارت المجموعة إلى أن استعمال أسلوب Safari workaround هو أمر غير قانوني وانتهاك للثقة، واضطرت الشركة إلى دفع عشرات الملايين من الدولارات لتسوية الدعاوي القانونية التي رفعت ضدها في الولايات المتحدة، حيث دفعت 22.5 مليون في عام 2012 و17 مليوناً في عام 2013، وهي تواجه الآن نوعاً مماثلاً من الدعاوى في المملكة المتحدة.

ويمثل هذا الإجراء القانوني الحالة الأولى من نوعها في بريطانيا ضد شركة تكنولوجيا كبرى.