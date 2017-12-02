برج ناسداك في نيويورك يحتفل باليوم الوطني الإماراتي

ازدان برج ناسداك نيويورك أحد أشهر الأبراج في مدينة نيويورك الاميركية بصورة ضخمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة، وشعار الاحتفال باليوم الوطني الـ 46 للدولة.
من قلب تايمز سكوير في #نيويورك.. كل عام والإمارات الحبيبة بألف خير في عرسها الوطني— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2017
@NasdaqDubai #اليوم_الوطني46
#اليوم_الوطني_الـ46#uaenationalday#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EQtdLOqK7q
وتعرض اللوحة التفاعلية المثبتة على واجهة البرج الشهير صورتين للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واحدة بالألوان والأخرى بالأبيض والأسود إضافة الى شعار الاحتفال باليوم الوطني الـ 46 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهذه المبادرة تهنئة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي باليوم الوطني الـ 46 للدولة مقدمة من «ناسداك دبي» ابتهاجاً وفرحاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.