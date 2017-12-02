برج ناسداك في نيويورك يحتفل باليوم الوطني الإماراتي

المصدر:
  • نيويورك - وام
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ازدان برج ناسداك نيويورك أحد أشهر الأبراج في مدينة نيويورك الاميركية بصورة ضخمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة، وشعار الاحتفال باليوم الوطني الـ 46 للدولة.

وتعرض اللوحة التفاعلية المثبتة على واجهة البرج الشهير صورتين للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واحدة بالألوان والأخرى بالأبيض والأسود إضافة الى شعار الاحتفال باليوم الوطني الـ 46 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهذه المبادرة تهنئة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي باليوم الوطني الـ 46 للدولة مقدمة من «ناسداك دبي» ابتهاجاً وفرحاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

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