«واتساب» يتيح ميزة جديدة ستجعل حياتك أسهل

طرحت منصة التراسل الفوري «واتساب»، المالكة لأكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهرياً في جميع أنحاء العالم تحديثاً جديداً لتطبيقها المخصص لنظام «آي أو إس» iOS من شأنه السماح للمستخدمين بتشغيل مقاطع فيديو يوتيوب داخل التطبيق نفسه، بحيث أصبح بإمكان المستخدمين، عند تلقي رابط لمقطع فيديو ضمن يوتيوب، النقر عليه لتشغيل الفيديو ضمن واتساب نفسه، بينما كان يتم سابقاً فتح الفيديو عبر "يويتوب" أو متصفح الويب.

كما أصبح بالإمكان مواصلة عملية مشاهدة مقطع الفيديو أثناء التنقل إلى دردشات أخرى، وذلك عبر الميزة التي تشير إليها واتساب باسم «صورة في صورة»، والتحديث قادر على تخفيف المشكلة الشائعة لكثير من المستخدمين، بحيث يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو جنباً إلى جنب مع إكمال الحديث مع الأصدقاء.

وتختبر واتساب ميزة جديدة من شأنها السماح للمستخدمين بكتم مقاطع الفيديو في الدردشات، مما يزيد من درجة التكامل بين النظام وتطبيقات الطرف الثالث، وتعمل الشركة على ميزة أخرى من شأنها السماح للمستخدمين بالتبديل بشكل سريع من المكالمة الصوتية إلى الفيديوية أثناء إجراء المكالمات الصوتية ودون إيقاف المكالمة الصوتية من خلال الضغط على زر مخصص، ويمكن للمستلم رفض المكالمة الفيديوية إذا لم يرغب.