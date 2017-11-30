حظر «ماجي» بسبب تلوث في شعيريتها مع غرامة 4.5 ملايين

فرضت السلطات في شمال الهند غرامة على عملاق الأغذية السويسري «نستله»، بعد أن اكتشف مراقبو الأغذية تلوثاً في عينات من شعيريتها سريعة التحضير، التي تحمل العلامة التجارية «ماجي» بعد مرور عامين على بداية الجدل بهذا الشأن.

وفرضت مقاطعة شاهغاهانبور بولاية أوتار براديش غرامة قدرها 4.5 ملايين روبية على الشركة، و1.7 مليون روبية على موزعيها، ليصل إجمالي الغرامات إلى 6.2 ملايين روبية (96500 دولار).

وأكد نستله الهند أن شعيرية ماجي «آمنة بنسبة 100%» للاستهلاك. وقالت إن القضية تبدو «كتطبيق لمعايير غير صحيحة»، وإنها سوف تطعن في القرار.

وتم حظر شعيرية ماجي لستة شهور بداية من يونيو 2015، بعد أن قالت السلطات التنظيمية المعنية بالأغذية، إن المنتج به مستويات «غير آمنة وخطيرة» من الرصاص.