أكثر 10 مناطق بيعاً للفلل السكنية في دبي

يشهد الطلب على الفلل السكنية في دبي إقبالاً متواصلاً من المستثمرين، ويأتي أغلب الطلب على هذا النوع من العقارات السكنية من العائلات التي ترغب في مساحات كبيرة ومميزة للسكن تتلاءم مع طبيعة احتياجاتها وتلبي متطلبات أفراد الأسرة.
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عمار النعيمي يوجه بتذليل معوقات تعزيز تنافسية عجمان
زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في
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«دبي للسلع المتعددة» يلتزم بالاتفاق العالمي لاستدامة الشركات
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم لتجارة السلع والمشاريع في دبي، أمس، أنه أول منطقة حرة في
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«دناتا للشحن» تختبر بنجاح تقنية بلوك تشين
طورت دناتا، بالتعاون مع مختبر الابتكار التابع لطيران الإمارات وشركة «آي بي إم» وقسم الشحن الجوي في فلاي دبي، حلاً
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منصة تفاعلية لمعايير ولوائح الإنشاءات من «مواصفات»
دشنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس، خلال مشاركتها في اليوم الأول من فعاليات معرض «الخمسة الكبار»،
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شراكة بين «أبوظبي العالمي» و«الفردان للصرافة» لتطوير التكنولوجيا المالية
وقّع أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية
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تحذير من شراء هواتف مستعملة
حذر خبراء ألمان من التسرع في شراء الهواتف الذكية المستعملة حتى إذا كانت لعلامات شهيرة، خاصة وأن التوفير الذي يتحقق لا
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«أرامكو» و«سابك» تطلقان مجمع كيماويات بـ20 مليار دولار
وقعت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مذكرة تفاهم لإقامة مجمع لتحويل النفط
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السيولة دون 350 مليوناً للمرة الأولى منذ أسابيع
تراجعت أسواق الأسهم في مستهل تداولات الأسبوع بالتزامن مع انطلاق الاكتتاب على طرح «أدنوك للتوزيع»، فيما هبطت مستويات
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رفع مستوى التعاون الاقتصادي الإماراتي ـ النيوزيلندي
انعقدت في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية- النيوزيلندية المشتركة، والتي
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«غرفة التجارة الدولية ـ الإمارات» تبحث تحديات التمويل
نظمت أخيراً غرفة التجارة الدولية ـ الإمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي المؤتمر السادس للغرفة حول تمويل التجارة،
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«هايسنس» تطلق جيلاً جديداً من أنظمة تكييف الهواء
أعلنت هايسنس، شركة الإلكترونيات العالمية العملاقة ومبتكرة أنظمة تكييف الهواء ذات المعدل المتغير لتدفق غاز التبريد،
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«كوناريس» تستثمر 50 مليون دولار في خطي إنتاج لفائف حديد بدبي
أعلنت شركة «كوناريس»، ثاني أكبر منتج للحديد في الإمارات، استثمار مبلغ 50 مليون دولار في افتتاح خطي إنتاج في ديسمبر