أكثر 10 مناطق بيعاً للفلل السكنية في دبي

يشهد الطلب على الفلل السكنية في دبي إقبالاً متواصلاً من المستثمرين، ويأتي أغلب الطلب على هذا النوع من العقارات السكنية من العائلات التي ترغب في مساحات كبيرة ومميزة للسكن تتلاءم مع طبيعة احتياجاتها وتلبي متطلبات أفراد الأسرة.