المطارات الوطنية تتجاوز الإقليمية وتنافس العالمية

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تتقدم مطارات الدولة على المطارات العربية وتنافس على المراكز الأولى بين المطارات العالمية من حيث نسب النمو التي تحققها سنوياً خاصة فيما يتعلق بأعداد المسافرين وحركة الشحن.

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