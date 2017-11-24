المطارات الوطنية تتجاوز الإقليمية وتنافس العالمية

تتقدم مطارات الدولة على المطارات العربية وتنافس على المراكز الأولى بين المطارات العالمية من حيث نسب النمو التي تحققها سنوياً خاصة فيما يتعلق بأعداد المسافرين وحركة الشحن.
-
بحث إدراج شركات تابعة لـ«صناعات» للاكتتاب العام
كشف حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة «صناعات»، عن أن الشركة تبحث إدراج شركات تابعة لها للاكتتاب
-
«فورا جيمز» تفتتح مقراً في مركز دبي للسلع المتعددة
افتتحت «فورا جيمز» شركة التعدين والتسويق للأحجار الكريمة ومقرها تورونتو- كندا فرعها الإداري في برج الماس المقر الرئيسي لمركز
-
«شروق»: مركز تسوق جديد في الشارقة 2018 وحلول نوعية للطرق والمواصلات
أشار مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» إلى أن العام 2018 سيشهد الإعلان عن
-
الصين تلتزم بخطوات صارمة لتطهير الأجواء من التلوث
بلهجة حازمة.. أمرت الحكومة الصينية المسؤولين في المدن الشمالية بالالتزام بخطوات صارمة وضعتها لتطهير الأجواء وقالت إن بعض
-
«دبي للخدمات المالية» تتعاون مع أستراليا
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية أمس اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تحدد إطاراً للتعاون في ابتكار التكنولوجيا
-
مذكرة تفاهم بين «ناسداك دبي» وسوق نيروبي
وقعت كل من ناسداك دبي وسوق نيروبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم لتيسير إنشاء قطاع للصكوك في كينيا. وعلى الرغم من عدم إصدار
-
30 % نمو قطاع الإنشاءات الخليجي 2017
أشارت دراسة جديدة أنّ قطاع الإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سجّل ارتفاعاً قدره 30% خلال عام 2017، مؤكّداً
-
جهاز محمول لاختبار بطاريات المركبات الكهربائية المستعملة
ظهر جهاز جديد محمول لاختبار كفاءة بطاريات المركبات، ما يسهل عملية شراء المركبات الكهربائية، حيث يعرض الجهاز خلال دقائق معدودة،
-
حشود المتسوقين تقتنص تخفيضات دبي الكبرى
شهدت مراكز التسوق في دبي مع فتح أبوابها صباح أمس تدفقاً منقطع النظير لحشود المتسوقين مع انطلاق مهرجان «3 أيام من التخفيضات
-
الهيئة الاتحادية للضرائب تبحث نظام الاسترداد للسياح
ناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في اجتماعه الثالث الذي عقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم
-
عطلة الأسواق المالية من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم 32
-
أحمد بن سعيد: صناعة الطيران بالمنطقة تشهد انتعاشاً
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي