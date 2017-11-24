«إعمار للتطوير»... أرقام وحقائق

انطلق أول من أمس الأربعاء التداول على أسهم شركة «إعمار للتطوير» ضمن قطاع العقارات والإنشاءات في سوق دبي المالي، بعد أن جمعت الشركة نحو 4.82 مليارات درهم من خلال طرح 800 مليون سهم للمستثمرين، تمثل 20% من أسهم رأس المال البالغة 4 مليارات سهم، بسعر 6.03 دراهم لكل سهم.