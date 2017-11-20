أكثر 10 مناطق بيعاً للأراضي التجارية في دبي 2017

رصد «البيان الاقتصادي»، أكثر 10 مناطق بيعاً للأراضي التجارية في دبي منذ بداية العام الجاري، فيما يشهد سوق الأراضي التجارية ازدهاراً متواصلاً على خلفية تنافس المطورين العقارية في تقديم مشاريع متكاملة متعددة الاستخدامات في إطار مجمعات متكاملة.

وتتصدر عقارات التجزئة والضيافة والترفيه، مشهد التطوير العقاري لمواكبة الزيادة المرتقبة في أعداد السائحين القادمين للإمارة خلال السنوات المقبلة، لا سيما مع عامين يفصلان المدينة عن انطلاق إكسبو 2020، هذا غير استيعاب الزيادة السكانية، و20 مليون زائر في غضون الأعوام القليلة القادمة.