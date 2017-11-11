«آيفون 7» الجوال الذكي الأكثر شعبية في العالم

شحنت «آبل» 13 مليون وحدة من جوال «آيفون 7» خلال الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر ليتجاوز الجوالات التي تصنعها الشركات الأخرى من حيث حجم الشحنات خلال تلك الفترة ويصبح الأكثر شعبية في العالم وفقًا لتقرير أصدرته شركة «كاناليس» .وجاء «آيفون 6 إس» الذي طرح عام 2015 - ثاني أكثر الجوالات الذكية شهرة حيث بلغت شحناته 7.9 ملايين وحدة تلاه «سامسونج جالاكسي جيه2» بـ 7.8 ملايين وحدة.

واحتل جوالا الشركة الصينية «أوبو» «إيه57» و«آر11» المرتبة الرابعة والخامسة بين الجوالات الأعلى من حيث حجم الشحنات. ولم ينضم جوالا «أبل» «آيفون 8» و«آيفون 8 بلاس» إلى قائمة الخمسة جوالات الأولى، بسبب طرحهما في منتصف سبتمبر.