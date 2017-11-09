«سناب» بنسخة جديدة ودفع أموال

يقوم مهندسو شركة سناب، في الوقت الراهن ببناء نسخة جديدة كُليّاً من التطبيق لنظام أندرويد، وهذا لدعم الأجهزة المُختلفة العاملة بذلك النظام، وفقاً لتأكيد إيفان سبيغل، الرئيس التنفيذي، كما تخطط الشركة لدفع المال لأفضل ناشري السنابات.

وحسب الشركة، سيضع فريق العمل الخبرات التي جمعها خلال السنوات الخمس الماضية في تطوير التطبيق لنظام أندرويد من أجل برمجة نسخة جديدة تُقدّم أفضل تجربة استخدام مُمكنة.‎

تشير بعض التقارير إلى أن أفضل ناشري السنابات يمكنهم جني ما بين 2-20 ألف دولار لكل قصة ينشرونها بحسب عدد المتابعين.