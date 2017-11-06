أكثر 10 مناطق سكنية رهناً للشقق في دبي

المصدر:
  • إعداد: مشرق علي حيدر
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رصد «البيان الاقتصادي» أكثر 10 مناطق رهناً للشقق السكنية والتجارية في دبي منذ بداية العالم الجاري. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي فقد بلغ إجمالي رهون الشقق السكنية والتجارية في الإمارة خلال تلك الفترة 13.2 مليار درهم تمثل رهون 9839 شقة.

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