أكثر 10 مناطق سكنية رهناً للشقق في دبي

رصد «البيان الاقتصادي» أكثر 10 مناطق رهناً للشقق السكنية والتجارية في دبي منذ بداية العالم الجاري. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي فقد بلغ إجمالي رهون الشقق السكنية والتجارية في الإمارة خلال تلك الفترة 13.2 مليار درهم تمثل رهون 9839 شقة.
-
أرباح 19 مصرفاً وطنياً تنمو 5.7 % إلى 29 ملياراً
ارتفعت أرباح المصارف الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين على أساس سنوي بنسبة 5.7% خلال الأشهر التسعة الأولى
-
إطلاق العد التنازلي لتطبيق «القيمة المضافة»
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب أمس مؤشراً للعد التنازلي لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، داعية قطاعات الأعمال بالدولة
-
سيارات متنقلة تنهي مشكلات سكان أبوظبي مع الصيانة
قد يتحول إصلاح صنبور أو تغيير فلتر مكيف المنزل، أو غيرها من أعمال الصيانة التي قد تبدو بسيطة، إلى مشكلة كبيرة تؤرق
-
السعودية تُسهّل الاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات حقول النفط
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية (ستراتيجي&)، أنه على الشركات المتعددة الجنسيات وشركائها
-
تزايد مكاسب الشركات ذات التأثير المجتمعي
أظهرت دراسة جديدة أن الشركات ذات الأداء المرتفع في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، يمكنها زيادة قيمتها السوقية وهوامش
-
16 % مساهمة الإمارات في «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي»
قال محمد بن عبيد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 7
-
معرض دبي للسيارات يركز على التوجهات القوية نحو التنقل الكهربائي
تسلط دورة عام 2017 من معرض دبي الدولي للسيارات على موضوع التنقل الكهربائي، مع مشاركة أبرز الشركات المصنعة في فعالية
-
2.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 2.2 مليار درهم، وأبرزها رهونات بقيمة 2.06 مليار درهم من
-
ميناء خليفة يحتضن أكبر محطة فرز حاويات في المنطقة
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، وضع حجر الأساس
-
خانصاحب ترعى «الخمسة الكبار 2017»
أعلنت شركة خانصاحب للصناعات أمس، رعايتها ومشاركتها للمرة الأولى في معرض الخمسة الكبار الذي سيقام خلال الفترة من 26 ـ 29
-
اندماج المصارف الإسلامية يعزّز تنافسيتها مع التقليدية
تمكنت البنوك الإسلامية في الإمارات عموماً من تحقيق نتائج مالية قوية نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبرهنت أنها
-
«تنظيم الاتصالات» تدرب المنشآت الصغيرة على مبادئ التجارة الإلكترونية
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أول سلسلة تدريبية في مجال التجارة الإلكترونية، تأكيداً على دور تكنولوجيا