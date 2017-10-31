أول قطار ذكي بدون سكة حديدية في الصين

أطلقت الصين مؤخرا نظام سكك حديدية مستقبلية يضم قطارات بلا سكك حديدية وخطوط افتراضية

ووصفت صحيفة الشعب الالكترونية القطار بانه اول قطر ذكي في العالم يعمل على خطوط سكك حديدية افتراضية يخترق شوارع مدينة "تشوتش" الصاخبة في مقاطعة هونان الصينية في رحلة تجريبية.

ووفقا لصحيفة" ديلي ميل" البريطانية فإن القطار ينطلق بسرعة 70 كم 43 ميلا في الساعة ويحمل ما لا يقل عن ٣٠٠ راكب.

وقد تم تطوير نظام السكك الحديدية، الذي يسمى ARTأو نظام السكك الحديدية للنقل السريع ذاتي القيادة، من قبل شركة CRRC الصينية المحدودة، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنعة للقطارات في العالم.

وسيعمل هذا القطار على تسريع عملية النقل العام في مدينة تشوتشو، التي تحتضن حوالي اربعة ملايين نسمة، قبل تعميمه في اجزاء اخرى من الصين.

القطار، بشكله الرياضي الأنيق، هو هجين من نوع ما بين حافلة طويلة والترام التقليدي. لكنه يمكن أن يحمل ركابا أكثر بكثير من الحافلة وعلى عكس الترام، فإنه لا يعمل على مسارات السكك الحديدية الحقيقية.

ويبلغ طول السكك الحديدية غير المرئية 3.75 مترا (12.3 قدما)، وتتجسدها خطوط منقطة مرسومة على الطريق.

وقال "فنغ جيانغ هوا" كبير مهندسي القطارات إن نظام السكك الحديدية الافتراضي أرخص بكثير من بناء نظام الترام او مترو الانفاق.

ومن المقرر ان يفتح خط السكة الحديد رسميا في الربيع القادم. فيما يتوقع أن يتم تشغيل القطارات ذاتيا في المستقبل القريب.