دول تمنحك جنسيتها في أقل من ستة أشهر دون شرط الإقامة

في ظل سعي الكثيرين نحو الاستثمار في جواز سفر ثاني، لا سيما في الدول التي تشهد أحداثاً تؤثر على استقرارها، يستعرض خبراء شؤون الهجرة في "مايجريت وورلد" أهم الدول التي استقطبت مؤخراً العديد من الأشخاص ورجال الأعمال كونها لا تعطي الإقامة فيها شرطاً للحصول على الجنسية أولاً، ولسهولة وسرعة الإجراءات التي يستغرق بعضها ثلاثة أشهر فقط ثانياً، بالإضافة إلى قوة جواز سفرها الذي يعطيهم حرية التنقل حول العالم، ليكون بمثابة تأشيرة دخول لأهم الدول.

نذكر هنا أهم تلك الدول ومميزات كل منها:

أنتيغوا وباربودا: تعتبر انتيغوا وباربودا من الوجهات الجاذبة للاستثمار في جواز سفر ثاني، فبعيداً عن طبيعتها الخلابة، يصنف جواز سفر دولة أنتيغوا وباربودا في المرتبة 31 من في قائمة جوازات السفر الأقوى في العالم. وقد أصبحت مؤخراً خيار العديد من الأشخاص حول العالم وذلك لكون اللغة الانجليزية هي لغة العمل الرسمية فيها، وكون جنسيتها وجواز سفرها غير قابلان للإلغاء، كما يتمتع حامل جنسيتها بحق الدخول إلى ما يقارب 131 دولة دون تأشيرة بما فيها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.

سانت كيتس ونيفيس: من الدول المرغوبة كونها لا تتطلب عدد كبير من الوثائق عند التقديم، ولا تعتبر الإقامة أو السفر إليها شرطاً للجنسية، وعادة ما تنتهي إجراءات معالجة الجواز خلال 3 إلى 4 أشهر. تعتبر سانت كيتس ونفيس وجهة مفضلة لرجال الأعمال لعدم وجود ضريبة على الدخل وعدم ضرورة إصدار تأشيرة لدخول المملكة المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي.

سانت لوسيا: هي جزيرة في البحر الكاريبي مشهورة بجمالها. أطلقت مؤخراً برنامج الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، وقد حرصت على أن يكون الأفضل والأسرع في العالم، حيث تستغرق الإجراءات 3 إلى 6 أشهر فقط.

دومينيكا: جزيرة في البحر الكاريبي تتميز بطقسها المعتدل وطبيعتها الخلابة. يمتاز نظام الجنسية فيها بالوضوح والشفافية، كما أنه مفتوح أمام جميع الجنسيات من دون استثناء. لا تتطلب إجراءات الحصول على الجنسية أكثر من أربعة أشهر، ويعتبر جواز سفر دومنيكا من الجوازات القوية حيث يوفر حرية السفر حول العالم من دون قيود، من بين مميزات أخرى.

غرينادا: جزيرة ذات شواطئ خلابة تمتد على طول 121 كم. تؤمن للمستثمرين فرص استثمارية هامة كونها تشهد استقراراً سياسياً ولا تفرض ضريبة دخل، بالإضافة إلى توفير الدخول إلى 117 دولة، بما فيها أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، دون تأشيرة. تعتبر غرينادا وجهة مرغوبة للكثيرين كون إجراءات معالجة الجواز تستغرق 4 إلى 6 أشهر

دون شرط الإقامة. بالإضافة إلى أنها تعتمد الانكليزية كلغة رسمية ونظامها التعليمي قوي، مما يجعلها خيار ناجح للعائلات التي تبحث عن مكان جديد للاستقرار.

قبرص: تتميز قبرص بموقعها المتميز حيث يشكل نقطة وصل بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. تجذب قبرص العديد من المستثمرين لسهولة إجراءات الحصول على الجنسية، حيث تستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر.

مالطا: جزيرة تقع في جنوب أوروبا وتشكل إحدى ارخبيلات البحر الأبيض المتوسط. تستغرق مدة الحصول على الجنسية المالطية 12 شهر والإقامة الدائمة 3 أشهر، مما يسمح بالزيارة والعمل والعيش في أي دولة من الاتحاد الاوروبي.