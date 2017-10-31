أحدث حواسيب «إتش بي» في الإمارات ديسمبر المقبل

أكدت شركة إتش بي أن إتش بي زدبوك إكس2 "HP ZBook x2"، الذي كشفت عنه حديثاً، هو أقوى وأول حاسوب مكتبي قابل للفصل في العالم، وصمم بغرض تلبية متطلبات الأداء وحرية التنقل التي يواجهها الفنانون والمصممون ومحترفو تعديل الصور، الذين يحتاجون إلى الاستفادة الكاملة من قدرات والتطبيقات الاحترافية الأخرى.

وأضافت الشركة الأميركية التي تحتل المركز الأول في شحنات الحواسب الشخصية، بحسب أرقام شركة غارتنر للربع الثالث من العام الجاري، أن أداء الجهاز الجديد الذي سيتوفر في دولة الإمارات في شهر ديسمبر المقبل بسعر 8437.33 درهمًا، يرفع من الإنتاجية ويعطي المبدعين الرقميين، حرية العمل في أي مكان وأي وقت. وكانت «إتش بي» بدأت في إعادة تصميم أجهزة حاسوب قابلة للفصل في وقت سابق هذا العام مع التصميم الجديد للحاسبين HP Spectre x2 وHP Elite x2.