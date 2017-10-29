فتح الطلب على «آيفون 10» مع توقع تأخير بشحنه

بدأت شركة «آبل» الأميركية أول من أمس فتح باب الطلبات المسبقة على هاتفها الأحدث «آيفون 10»، الذي يعد أغلى هاتف ذكي تبيعه الشركة حتى الآن، لكن يبدو أنه يجب على جميع الراغبين بالحصول على الهاتف الجديد الانتظار إلى مدة تصل ما بين 4 و5 أسابيع لوصول الهاتف، بحسب موقع الطلب المسبق على الهاتف المحمول.

ويعني هذا أن بعض المستخدمين قد لا يحصلون على الهاتف قبل شهر ديسمبر المقبل، ويتميز موقع آبل حالياً بأطول فترة انتظار للحصول على الهاتف الجديد، في حين أن شركات المحمول الرئيسية تشير إلى حصول العملاء على هواتف آيفون 10 في تاريخ إطلاقه الرسمي 3 نوفمبر المقبل، ويأتي الجهاز المرتقب.

وشهدت مواقع البيع والمزادات الإلكترونية مثل eBay موجة طلب كبيرة على الهاتف الجديد الذي يفترض أن يصل بتاريخ 3 نوفمبر، ووصل المزاد على بعض تلك النماذج إلى مبلغ 1970 دولاراً في غضون دقائق من عرضه.

ويفترض أن تعمل «آبل» على توفير نماذج من «آيفون 10» في متاجرها للعملاء يوم الإصدار الرسمي للهاتف، وذلك على الرغم من أنها شجعت العملاء على الوصول في وقت مبكر، ما يشير إلى أن فقط أولئك الذين قد يصطفون في الساعات الأولى قد يحصلون على الهاتف، وجرى تحديد موعد إطلاق الهاتف في وقت متأخر بالمقارنة مع النماذج السابقة، والتي كانت عادة تصل في شهر سبتمبر.

وتكافح «آبل» من أجل زيادة كمية الأجهزة المعروضة من هاتفها، الذي يتميز بميزات تكنولوجية جديدة.

وقد قدر محللون من شركة KGI Securities للأوراق المالية أن «آبل» سوف تنتج حوالي 30 مليوناً من هاتفها «آيفون 10» هذا العام، مع إمكانية زيادة الكمية حتى نهاية عام 2017.