برمجية «الأرنب الشرير» تطال 200 هدف

تعرضت حوالي 200 منظمة أكثرها في روسيا وأوكرانيا لفيروس «باد رابيت» المعلوماتي، بعد أربعة أشهر على الهجوم المعلوماتي العالمي النطاق «نوتبيتيا» الذي انطلق من هذين البلدين، طبقاً لما أعلنته شركة «كاسبرسكي لاب» المتخصصة أمس.

وأفادت شركة الأمن المعلوماتي الروسية «بإصابة حوالي 200 هدف» أغلبها في روسيا وكذلك أوكرانيا، وبانتشار أقل في تركيا وألمانيا.

وتابعت الشركة أن الهجوم بدأ صباح أول من أمس بعدما ثبت الضحايا «يدوياً» «باد رابيت» (الأرنب الشرير) الذي ورد بصيغة برنامج لتثبيت برمجية «ادوبي فلاش»، ملوثاً أجهزة الكمبيوتر.

وطال الهجوم عدداً من وسائل الإعلام وبينها فونتانكا، الموقع الإخباري الرئيسي في سان بطرسبورغ (شمال غرب) ووكالة انترفاكس التي كان موقعها معطلاً صباح أمس.

وأفادت انترفاكس «تعذر علينا استعادة أكثر من جزء من قدراتنا التشغيلية. مع الأسف ما زالت أجهزتنا لا تعمل كافة».

وفي أوكرانيا أخل الهجوم بعمل الأنظمة المعلوماتية في مطار اوديسا الدولي (جنوب)، فيما أعلن مترو كييف الذي سبق تعرضه لاختراق «نوتبيتيا» في يونيو الماضي، أنه سيتوقف مؤقتاً عن قبول الدفع بالبطاقات المصرفية لكن دون الإشارة إلى أي هجوم. في أواخر يونيو الماضي طال هجوم بـ «برمجية فدية» آلاف الأجهزة حول العالم بعدما ضربها فيروس «نوتبيتيا» المعلوماتي الذي انطلق في روسيا وأوكرانيا.

وقبلها في 12 مايو ضرب فيروس «واناكراي» آلاف أجهزة الكمبيوتر حول العالم وشل خصوصاً أجهزة الصحة البريطانية ومصانع شركة رينو الفرنسية للسيارات، وكان ناشروه يطالبون بفدية لفك شلل الأجهزة.