اتخذت شركتا «لينوفو» و«إنتل» خطوة جديدة للقضاء على كلمات السر وذلك عبر إعلانهما عن أول مصادقة مدمجة لأجهزة الحاسب التي تلتزم بمعايير تحالف FIDO للهوية السريعة على الإنترنت وتحمي المستخدمين أثناء التصفح والعمل والتسوق.

وبحسب خبراء تعتبر كلمات السر واحدة من أضعف الروابط عندما يتعلق الأمر بالأمن على الإنترنت، ويبدو أننا نقترب أكثر من التخلص منها تماماً، حيث كشفت لينوفو عن حواسيب المتوافقة مع التقنية ومع معايير المصادقة المدمجة لتحالف FIDO. ويعود سبب 81% من الخروقات إلى كلمات السر الضعيفة أو المسروقة.