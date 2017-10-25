تحذير من برمجية خبيثة تتحكم بالأجهزة

حذرت شركة «اف 5 نتوركس» أمس من برمجية «ريبر بوتنت» التي تعدّ نسخة مطورة من البرمجية الخبيثة «ميراي بوتنت» التي تسببت باضطرابات كبيرة على شبكة الإنترنت.

وقد نمت هذه البرمجية وتطورت بهدوء على مدار شهر كامل انتشرت خلاله في أنواع عديدة من الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت. ويشكل الاختلاف الأبرز بين هاتين البرمجيتين في محاولة برمجية «ميراي» الاتصال بالأجهزة عبر بروتوكول تسجيل الدخول «تيلينت» مستفيدة من كلمات المرور الضعيفة للتحكم بالأجهزة.

وقال تريستان ليفربول، مدير النظم الهندسية لدى الشركة:»إن عملية تغير وتحديث كلمات المرور لا تكفي لتوفير الحماية من برمجيات البوتنت الخبيثة، ولكن ينصح القيام بذلك دائما لكافة الأجهزة المتصلة بالإنترنت. ولوقف انتشارها، يتوجب على كافة الشركات والمستخدمين ضمان تشغيل أحدث إصدارات من البرمجيات الأساسية «فيرموير» التي ستوفر التحديثات الأمنية المطلوبة«.