طائرات أجرة ذاتية القيادة في سماء دبي

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من المقرر أن تبدأ هيئة الطرق والموصلات في دبي باجراء اختبارات لخدمة طائرات الأجرة الجوية الكهربائية في الإمارات باستخدام  الطائرات من دون طيار مالتيكويتر الألمانية الصنع القادرة على الإ قلاع والهبوط العمودي.

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