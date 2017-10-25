طائرات أجرة ذاتية القيادة في سماء دبي

من المقرر أن تبدأ هيئة الطرق والموصلات في دبي باجراء اختبارات لخدمة طائرات الأجرة الجوية الكهربائية في الإمارات باستخدام الطائرات من دون طيار مالتيكويتر الألمانية الصنع القادرة على الإ قلاع والهبوط العمودي.
من المقرر أن تبدأ هيئة الطرق والموصلات في دبي باجراء اختبارات لخدمة طائرات الأجرة الجوية الكهربائية في الإمارات باستخدام الطائرات من دون طيار مالتيكويتر الألمانية الصنع القادرة على الإ قلاع والهبوط العمودي.
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون
أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة أمس مناولتها 52.3 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر محفظة أعمالها العالمية خلال
كشف الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة عن استكمال إعداد مشروع تعديل قانون
أبرمت طيران الإمارات شراكة مع «سيينغ ماشينز Seeing Machines»، الشركة الرائدة في توفير أنظمة «الرؤية الحاسوبية»، لاختبار
أطلقت شركة أبل رسمياً أمس، خدمة «أبل باي» في دولة الإمارات، التي ستنتقل بمفهوم الدفع عن طريق الأجهزة المحمولة إلى بعد آخر يتميز بالسهولة والسرعة والأهم عامل الأمان.
بحثت أول بعثة تجارية للاقتصاد الإسلامي إلى نيوزيلندا والتي نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي
بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع إيلان لاوفر وزير بيئة الأعمال والتجارة في رومانيا، سبل تطوير
وقعت موانئ أبوظبي اتفاقية مع شركة جالبوت مارين للبدء في تسيير رحلات بحرية إلى متحف اللوفر أبوظبي بالإضافة إلى المعالم
أكد مشاركون في منتدى فايننشال تايمز حول تنظيم الأنشطة الاقتصادية، الذي عقد أمس في دبي، أن الإمارات تحتل مكانة متقدمة
وقع المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة المدعوم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة إيما
أكدت شركة عزيزي للتطوير العقاري، بأنها على مشارف إنجاز مشروعها العقاري التاسع في منطقة الفرجان «عزيزي مونتريل»، متوقعة
أكد خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية قطاع الصناعة، ودوره الريادي في دعم نمو اقتصاد