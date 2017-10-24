آبل تُطلق خدمة Apple Pay في دولة الإمارات

بعد طول انتظار، أطلقت شركة آبل خدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المُتحدة التي يُمكن استخدامها في جميع هواتف آبل من آيفون 6 وما بعده.

وإلى جانب الهواتف، يُمكن لمستخدمي “آيباد برو”، و”آيباد ميني 3” ومابعده، و”آيباد إير 2″، إضافة إلى مُستخدمي ساعات آبل الذكية الدفع إلكترونيًا. كما أن مستخدمي حواسب الشركة الصادرة في 2012 على الأقل والعاملة بنظام “ماك أو إس سيييرا” macOS Sierra بإمكانهم استخدامها أثناء التسوق الإلكتروني في مُتصفّح سفاري.

ويُمكن لمستخدمي بطاقات الائتمان من فيزا أو ماستر كارد الاستفادة منها، إضافة إلى عُملاء مصارف الإمارات دُبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك RAK، وأخيرًا بنك الإمارات الإسلامي.

وستتوفّر خدمة Apple Pay في بعض التطبيقات كخيار للدفع.

وتعتبر خدمة Apple Pay طريقة أكثر أماناً للدفع، عند قيامك بعملية الشراء، تستخدم Apple Pay رقماً خاصاً بكل جهاز ورمزاً فريداً لعملية الشراء. ولهذا، لا يُخزن رقم بطاقتك أبداً على جهازك أو على سيرفرات Apple، وعندما تقوم بالدفع لا تشارك Apple أرقام بطاقتك مع التجار أبداً.

كما تعد من أسهل طرق الدفع على الإنترنت، وعند قيامك بعمليات الشراء على الويب في Safari، يمكنك استخدام Apple Pay من دون الحاجة إلى إنشاء حساب أو ملء نماذج مطولة، وذلك بفضل ميزة Touch ID على جهاز iPhone أو iPad أو Mac. تتوفر Touch ID أيضاً على MacBook Pro، وبذلك ستتمكن من إتمام عملية الدفع بلمسة واحدة فقط وبسرعة وسهولة وأمان أكثر من أي وقت مضى.