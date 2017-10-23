تايلاند تحارب السكّر بالضرائب

فرضت تايلاند ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب مرتفعة من السكر وهو إجراء من المرجح أن يؤثر سلباً على صادرات المشروبات الغازية من الولايات المتحدة، والتي تقدر قيمتها بتسعة ملايين دولار مع انضمام إحدى أكبر الدول المنتجة للسكر إلى قائمة آخذة في الزيادة تضم مناطق عدة تطبق مثل تلك الإجراءات، بحسب وزارة الزراعة الأميركية.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت يضم تقديرات مصادر من ذلك القطاع للتأثيرات المحتملة على شركات مثل بيبسي وكوكا كولا ودكتور بيبر: إن حكومة تايلاند طبقت للمرة الأولى ضريبة إنتاج على السكر في المشروبات الغازية في محاولة لتقليل الاستهلاك.

وتبحث حكومات دول في أنحاء العالم فرض ضرائب على المشروبات الغازية المحلاة بهدف كبح تفشي مشكلات صحية مثل مرض السكري والسمنة.

وصوتت مناطق في أميركا العام الماضي لصالح فرض ضرائب على المشروبات المحلاة، لكن قطاع صناعة المشروبات الغازية حقق انتصاراً هذا الشهر عندما صوتت المقاطعة التي تضم مدينة شيكاغو لصالح إلغاء تلك الضريبة.

وطبقت تايلاند الضريبة الشهر الماضي وسط سلسلة من فرض ضرائب إنتاج على سلع شملت بعض المشروبات الكحولية والسجائر، ومن المتوقع أن تصل عائدات الضريبة الجديدة إلى 360 مليون دولار.

وذكرت الوزارة: إن المشروبات الغازية التي يجري توريدها إلى تايلاند كانت خاضعة لضريبة بنسبة 20% فيما يخفض النظام الجديد تلك النسبة إلى عشرة في المئة، لكنه يزيد تعريفة على المشروبات الغازية، التي تحتوي على أكثر من ستة جرامات من السكر في كل 100 ملليلتر.

وتايلاند هي ثالث أكبر منتج للسكر بعد البرازيل والهند.