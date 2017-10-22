أفق دبي يحظى بلقب معماري عالمي في 2020

سيـــحظى أفق دبــي بلقب معماري عالمي آخر في عام 2020، عند استكمال عملية البناء في أطــــول مبــــنى في العالم بواجـــهة سيراميك. ووفقاً لتقرير نشرته مجلة «Building Design & Construction» الأميركية، فإن البرج متعدد الأغراض الذي أطلق عليه «برج وصل» سيرتفع شاهقاً إلى 300 متر ويضم فندق مانــــدارين أورينتال من فئة الخمس نجوم، ومساكن خاصة، ومجموعة متنوعة من المطاعم.

أما غرف الضيافة والأجنحة، والشقق الفندقية وعددها 257 فتقع في الطوابق من 16 إلى 38، موفرة إطلالة خلابة على برج خليفة القريب. فيما تقع الـ 144 وحدة سكنية في الأدوار العليا من البرج، سيكون لها مدخلها الخاص، ومرافق مخصصة، مثل استراحة المقيمين.

وسيتسنى للمقيمين الاستفادة أيضاً من خدمة ماندارين أورينتال وسهولة الوصول المباشر إلى الفندق. ومن المعالم المبهرة الأخرى الردهة السماوية ذات الطابقين في الدورين 35 و36 وتضم صالة النادي، وأماكن لتناول الطعام طوال اليوم، وصالة نمط الحياة.

أما ليلاً فستتم برمجة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لجعل المبنى المكسي بالسيراميك يبدو كما لو أنه ينبض بالحياة. ويتكون النظام الهيكلي البرج من جوهر الخرسانة الأساسية بالإضافة إلى الركائز على أربعة مستويات. والمبنى من تصميم شركة أونستوديو الهولندية بالتعاون مع شركة الهندسة الألمانية «فيرنر سوبيك».