عمومية "إعمار" تقر طرح 30% من إعمار للتطوير

أقرت الجمعية العمومية لشركة "إعمار العقارية" خلال اجتماعها اليوم طرح 30% من أسهم شركتها التابعة "إعمار للتطوير" عبر اكتتاب عام أولى في سوق دبي المالي.

جاء ذلك في طور الانعقاد الثاني للجمعية العمومية اليوم السبت، بعدما تأجل انعقادها من الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، حيث حضر 18.96% من إجمالي المساهمين.

وأظهرت بيانات رسمية لشركة "إعمار العقارية" أن قائمة مشروعات شركة إعمار للتطوير التي تعتزم طرحها قريباً تتضمن 31 مشروعاً، تضم 19 مشروعاً من المشاريع المتعددة الاستخدامات، إضافة إلى سبعة مجمعات تضم 429 فيلا قيد التطوير.

كما تشمل قائمة أصول شركة التطوير المراد تحويلها خمسة مشاريع مشتركة مع كل من: "دبي القابضة"، و"مراس"، و"مدينة دبي للطيران"، و"مركز دبي التجاري العالمي".

وأوضحت البيانات أن القائمة تشمل 41 قطعة أرض فضاء، و121 وحدة منجزة في مشاريع متعددة.

وتترقب الأسواق المحلية بشغف كبير طرح «إعمار» بعد فترة من الهدوء النسبي بعدما قررت شركات عديدة إرجاء خطط الطرح بسبب تذبذب أسعار النفط، إذ من المتوقع أن يكون بداية انطلاق وعودة قطار الطروحات الأولية، كما أنه سيكون الأكبر من نوعه منذ طرح «إعمار مولز» قبل ثلاث سنوات.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الطرح المزمع لأسهم نشاط التطوير العقاري التابع لشركة «إعمار العقارية» في دولة الإمارات ستتراوح قيمته بين 22 و28 مليار درهم وفق بنك الاستثمار «سيكو".

وستوزع «إعمار» حصيلة الطرح على المساهمين، وتتوقع شركة «أوبار كابيتال" للبحوث إن يحصل مساهمو «إعمار العقارية» على توزيعات نقدية تقدر 6.58 مليارات درهم أو ما يعادل 92 فلساً، بينما توقع بنك الاستثمار البحريني "سيكو» أن تكون قيمة التوزيع في حدود 0.9 إلى 1.2 درهم للسهم الواحد.