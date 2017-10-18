15 نبوءة جريئة لغيتس منذ 18 عاماً صدقت

في عام 1999، وضع «بيل غيتس» كتاباً بعنوان «الأعمال @ سرعة الفكر»، كشف فيه عن 15 نبوءة جريئة بدت في ذلك الوقت ضرباً من ضروب الخيال.

وفيما يلي بعض من نبوءات غيتس التي توقعها منذ قرابة 18عاماً مضت، ومدى قربها من الحقيقة كما نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي.

مواقع مراقبة الأسعار: توقع أن يتم تطوير خدمات مقارنة الأسعار الآلية، ما يسمح للناس أن يروا الأسعار عبر مواقع متعددة. ويمكنك الآن البحث بسهولة عن منتج على غوغل أو أمازون والحصول على أسعار مختلفة. كما تم إنشاء مواقع مثل «نكستاغ» و برايس غرابر «خصيصاً لمقارنة الأسعار».

أجهزة المحمول: تنبأ بأن يحمل الناس أجهزة صغيرة تسمح لهم بالبقاء على اتصال دائم والقيام بأعمال إلكترونية حيثما كانوا، والتحقق من الأخبار، والاطلاع على رحلاتهم، والحصول على معلومات من الأسواق المالية. والآن الهواتف الذكية، والساعة الذكية، تفعل كل هذا.

المدفوعات الفورية والتمويل على الانترنت، وتحسين الرعاية الصحية من خلال شبكة الإنترنت: تنبأ أن يدفع الناس فواتيرهم، ورعاية أموالهم، والتواصل مع أطبائهم على الانترنت. والآن تهدف مواقع مثل ZocDoc إلى جعل العثور على الطبيب وجدولة المواعيد أسهل. كما تحاول شركات ناشئة مثل «وان ميديكا» و«فوروارد» تغيير شكل العيادة من خلال تقديم عضوية شهرية للرعاية الصحية والبيانات عبر الإنترنت.

المساعدون الشخصيون وإنترنت الأشياء: توقع أن يتم تطوير «الشركات الشخصية»، حيث سيتم ربط جميع الأجهزة الخاصة بك ومزامنتها بطريقة ذكية.

الآن: «غوغل ناو»، مساعد ذكي يعمل على الأجهزة النقالة، بدأ يقود هذا الاتجاه. وفي الوقت نفسه، الأجهزة الذكية مثل «نيست» تجمع البيانات على أساس يومي وتضبط تلقائياً درجة حرارة منزلك.

المراقبة المنزلية عبر الإنترنت: اشترت «غوغل» Dropcam، صانعة كاميرا المراقبة المنزلية في 2014. فيما تصنع «رينغ» كاميرا جرس باب ذكية تمكنك من معرفة من هو على بابك.

وسائل التواصل الاجتماعي: تنبأ أن تكون المواقع الخاصة لأصدقائك وعائلتك مشتركة، ما يسمح لك بالدردشة والتخطيط للأحداث، وهناك مليارا شخص يستخدمون فيسبوك. وهناك أيضا سناب شات، وانستغرام، وواتس اب، وفيسبوك مسنجر.

ومن التنبؤات الأخرى: العروض الترويجية التلقائية، ومواقع المناقشة الرياضية الحية والإعلانات الذكية وروابط لمواقع أثناء البث التلفزيوني المباشر. ولوحات مناقشة عبر الإنترنت، والمواقع المستندة إلى الاهتمامات عبر الإنترنت، وبرنامج إدارة المشاريع، والتوظيف عبر الإنترنت وبرامج مجتمع الأعمال.