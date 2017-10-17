«مقبرة» طائرات على تخوم لندن

متحف بروكلاندز، الكائن على التخوم الواقعة بين لندن وسري، مخصص للنقل في مجمله، فضلاً عن كونه موقع مصنع فيكرز، وكان مقراً لطائرة الكونكورد، وأول مضمار سباق للسيارات بني خصيصاً لهذا الغرض.

وقال موقع «londonist» اللندني إنه تم العثور على مجموعة الطائرات بالصدفة أثناء زيارة لمتحف لندن للحافلات الواقع على أرض متحف بروكلاندز.

و«بروكلانز» نفسه لا يبذل سوى قليل من الجهد حيال مجموعته من الطائرات في موقعه على الإنترنت وفي ترويجها، واضعاً ست طائرات ركاب كاملة الحجم جانباً، مركزاً بدلاً من ذلك على تجربة «كونكورد» الأكثر ربحاً، وعلى مسار السباق التاريخي السابق.

«كونكورد» هي الطائرة الأولى التي تصادفك، وهي ليست جاثمة كما هو متوقع في صدارة حظائر المتحف والمباني الملحقة به.

يمكن الصعود إلى متن الطائرة للاستمتاع بتجربة كونكورد برسوم إضافية خلاف رسوم دخول المتحف، ومشاهدة معرض خاص بالطائرة وترميمها، والقيام «برحلة كونكورد افتراضية». حتى يمكنك عقد قرانك على متنها، في حال رغبت في ذلك.

وعلى مقربة من «كونكورد»، توجد 6 طائرات أخرى جاثمة في حقل على أطراف رقعة المتحف، تضم جميع الأنواع من طائرات «فيكرز»، وكلها تبدو شبه متهالكة وأكثر صدءاً من جارتها الأسرع من الصوت.

هي مفتوحة للجمهور كجزء من المتحف (وإن لم يكن كلها دائماً في وقت واحد)، في إطار مراجعة للذات كما يبدو.. لكن لا منطق في وجودها هناك، فهي تبدو كمن تخلى عنها حقاً في مقبرة الطائرات. وقد بعثرت بمختلف أجزاء الطائرة، مما يضفي شعوراً بأننا عثرنا بأجزاء من خارج حدود المتحف، بدلاً من عرض حقيقي.